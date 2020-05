Barack Obama is back, maar Trump slaat terug: ‘Zeer incompetente president’

Barack Obama is terug. Nu kompaan Joe Biden een presidentscampagne voert, mengt de oud-president van de VS zich in de verkiezingsstrijd tegen Donald Trump.

Voor de tweede maal deze maand bekritiseerde Obama dit weekend de corona-aanpak van de huidige leiders van de VS. ,,Meer dan wat dan ook laat deze pandemie definitief zien dat de mensen die de leiding hebben geen idee hebben wat ze aan het doen zijn’’, zei hij in een speech voor afgestudeerden van universiteiten die belangrijk zijn voor de zwarte gemeenschap. ,,Veel van hen doen niet eens alsóf ze de leiding hebben.’’

Namen noemde hij niet, maar het wordt opgevat als verwijzing naar de regering Trump. Later sprak oud-president Obama ook in een tv-uitzending tot examenleerlingen die vanwege het coronavirus geen traditionele diploma-uitreiking krijgen. Opnieuw was hij kritisch op de staat van leiderschap in de Amerikaanse samenleving.

,,Doe wat jij denkt dat het juiste is’’, zei Obama tegen de scholieren. ,,Doen wat goed voelt, wat handig is, wat makkelijk is – dat is hoe kleine kinderen denken. Helaas denken veel zogenaamde volwassenen, onder wie mensen met mooie titels en belangrijke banen, nog steeds zo. Daarom zijn dingen zo verpest.’’ Hij hoopt, zei Obama, dat de jongeren zich wel laten leiden door waarden als eerlijkheid, hard werken, verantwoordelijkheid, vrijgevigheid en respect voor anderen.

Uit de schaduw

Obama vermeed de publiciteit sinds hij in januari 2017 aftrad, maar is de afgelopen weken uit de schaduw gestapt. Zijn terugkeer in het publieke debat valt samen met de start van de verkiezingscampagne van Joe Biden, acht jaar lang Obama’s vicepresident. Biden neemt het in de presidentsverkiezingen in november op tegen zittend president Trump. Obama’s team heeft al aangekondigd dat hij van plan is ‘agressief’ campagne te voeren voor Biden. Dat kan enorm waardevol zijn: Obama is een van de populairste politieke figuren in de VS.

Hij haalde inmiddels meermaals uit naar Trump. Kritische uitspraken in een digitaal gesprek met oud-medewerkers lekten vorig week al uit. Het antwoord van de regering Trump op het coronavirus is een ‘absolute chaotische ramp’, zei Obama toen. Ook uitte hij zorgen over de rechtsstaat, na het besluit van Trumps minister van Justitie om een aanklacht te laten vallen tegen een van Trumps voormalig adviseurs, Michael Flynn. Flynn werd vervolgd omdat hij loog tegen de FBI.

Zo is Barack Obama een van de centrale figuren geworden in de campagne. Joe Biden profileert zich als de vaandeldrager van Obama die zijn beleid zal voortzetten. Trump richt zich in zijn pogingen kiezers enthousiast te maken ook op Obama. Hij wijt problemen met coronabestrijding aan hem, en strooit met ongefundeerde verdachtmakingen over zijn voorganger. In een theorie die ‘Obamagate’ is gaan heten, claimen Trump en zijn bondgenoten dat Obama het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de verkiezingen van 2016 gebruikte om Trump te ondermijnen.

Trump: Obama was een zeer incompetente president Voormalig president Barack Obama ,,was een incompetente president. Dat is alles dat ik kan zeggen. Zeer incompetent.’’ Dat zei president Donald Trump kort nadat hij zondag landde bij het Witte Huis en door journalisten werd geconfronteerd met de uitspraken die Obama deed over het coronabeleid van de huidige regering. Dat blijkt uit een transcriptie van het gesprek die door het Witte Huis is vrijgegeven. Trump liet weten de toespraak van Obama niet te hebben gehoord en een druk werkweekend achter de rug te hebben. ,,We hebben veel geweldige vergaderingen gehouden. Op vele fronten wordt enorme vooruitgang geboekt, waaronder het bedenken van een remedie voor deze vreselijke plaag die ons land heeft geteisterd.’’

Niet onomstreden

Obama’s kritiek is niet onomstreden. In de Amerikaanse politiek geldt de ongeschreven regel dat oud-presidenten zich niet bemoeien met het beleid van hun opvolger. Er zijn overigens wel meer voormalige bewoners van het Witte Huis die zich daar niet aan hebben gehouden.

De voorman van de Republikeinse partij, senator en fractievoorzitter Mitch McConnell, reageerde gepikeerd. ,,Ik denk dat president Obama zijn mond had moeten houden’’, zei hij in een online-interview met presidentieel schoondochter Lara Trump. ,,Ik vind het een beetje stijlloos, eerlijk gezegd, om de regering die na jou komt te bekritiseren. Jij hebt je kans gehad.’’

Volledig scherm Het heeft nooit geboterd tussen Barack Obama en Donald Trump. © AFP

Het belooft een hete verkiezingsherfst te worden. Tussen Trump en Obama heeft het nooit geboterd. Trump was een van de aanjagers van een complottheorie over Obama’s recht op het presidentschap. Hij verspreidde valse informatie over de geboorteplaats van Amerika’s eerste zwarte president. Dat Obama hem vervolgens te kijk zette door er grappen over te maken tijdens een jaarlijks diner met journalisten, is Trump nooit vergeten.

