Basketbalster VS die werd uitgeruild, doet boekje open over detentie in Rusland: ‘Blijf vechten’

Vier maanden na het einde van haar ‘nachtmerrie’ in Rusland heeft de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner (32) voor het eerst in het openbaar gesproken over de tien maanden waarin ze gevangen zat. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om haar steun te betuigen aan twee landgenoten die nog worden vastgehouden.

De steunbetuiging gaat uit naar Rusland-correspondent Evan Gershkovich (31) van The Wall Street Journal en ex-marinier Paul Whelan (53). Ze worden beide beschuldigd van spionage maar Washington zegt dat ze onschuldig zijn en noemt hun detentie ‘onrechtmatig’. Eerstgenoemde Amerikaan is nog niet veroordeeld, de tweede wel. Hij zit een gevangenisstraf van zestien jaar uit.

,,Tegen iedereen die onterecht wordt vastgehouden, zou ik willen zeggen: blijf sterk, blijf vechten, geef niet op”, zei Griner donderdag tijdens haar persconferentie in Phoenix (Arizona). ,,Blijf geloven want wij gaan niet stoppen met vechten en het onder de aandacht brengen van iedereen die momenteel ver van ons verwijderd is”, vervolgde de 32-jarige haar boodschap aan lotgenoten.

Gevangenenruil

De tweevoudig olympisch kampioen (2016, 2020) werd in februari 2022 op de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou gearresteerd met een vape en vloeistof die cannabis bevat, een in Rusland verboden product. Ze legde uit dat ze in de Verenigde Staten medicinale cannabis had gekregen voor een chronisch letsel en nooit van plan was de wet te overtreden. Desondanks werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het bezit en smokkelen van drugs. In december werd Griner vrijgelaten tijdens een gevangenenruil waarbij de VS de omstreden Russische wapenhandelaar Viktor Boet uitruilde. Hij zat een gevangenisstraf van 25 jaar uit wegens illegale wapenhandel, samenzwering tot moord en hulp aan terroristen in Colombia.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Viktor Boet (links) en Brittney Griner. © AP

‘Land van de gevangenissen’

In haar terugblik, waarbij ze soms tegen de tranen moest vechten, legde de basketbalster uit hoe ze het had volgehouden tijdens haar gevangenschap, met name in een strafkolonie in Mordovië, een autonome republiek binnen de Russische Federatie bijgenaamd het ‘land van de gevangenissen’.

,,Blijf wakker, zoek een beetje routine en houd je er zo goed mogelijk aan, dat heeft me geholpen”, benadrukt ze. Wat haar veel hielp, zo herinnerde ze zich, was de wetenschap dat in de Verenigde Staten werd gestreden voor haar vrijlating. ,,De informatie kwam soms met een beetje vertraging aan maar gaf me hoop, wat ook gevaarlijk kan zijn. Want wanneer de strijd niet werkt, is het verschrikkelijk.”

Quote Blijf wakker, zoek een beetje routine en houd je er zo goed mogelijk aan, dat heeft me geholpen

,,Weet je, ik heb moeilijke tijden doorgemaakt”, gaf ze met gebroken stem toe om zich ook meteen te verontschuldigen. ,,Ik ben nu even diep aan het graven. Ons hele leven hebben we te maken met tegenslagen maar dit was een behoorlijk grote. Ik vertrouwde gewoon op mijn harde werk om er doorheen te komen.” In haar donkerste momenten keek Griner naar foto’s van haar familie om de hoop op vrijlating niet te verliezen.

Rentree

Drie weken voor de start van het seizoen 2023 van de WNBA (North American Women’s Basketball League), kondigde de zevenvoudige Allstar haar rentree aan. Vaststaat dat ze buiten het seizoen niet langer de trui van een buitenlandse club zal dragen, zoals de 2.06 meter lange Amerikaanse sinds haar debuut in het WNBA-kampioenschap in 2013, jaarlijks deed. ,,Velen van ons gaan naar het buitenland voor het geld omdat het ons in staat stelt onze gezinnen te onderhouden’’, zei ze terugblikkend.

Die tijd is voor Griner voorbij. ,,Ik zeg het duidelijk: ik zal nooit meer in het buitenland spelen, behalve als ik mijn land vertegenwoordig op de Olympische Spelen. Als ik word geselecteerd, is dat voor mij de enige reden om het Amerikaanse grondgebied te verlaten”, waarschuwde ze. Tot haar arrestatie bracht Griner - net als andere Amerikaanse basketbalprofs - een deel van het laagseizoen door in Rusland, waar de salarissen voor professionele basketbalvrouwen de 1 miljoen dollar kunnen naderen, bijna vier keer het hoogste salaris in de WNBA. Vanuit Moskou zou ze in februari doorreizen naar Jekaterinenburg, waar ze sinds 2015 uitkwam voor de gelijknamige club.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Brittney Griner in een vliegtuig nadat ze is vrijgelaten uit de gevangenis, op een foto van Russische staatsmedia. © AFP

Schuldgevoel

Op de vraag of ze zich bij thuiskomst schuldig voelde, antwoordde Griner dat het ‘pijn deed’ om te weten dat anderen nog steeds in de omstandigheden zitten waarin ook zij gevangen zat, maar dat ze een ‘niemand achtergelaten-mentaliteit’ had die ze toeschreef aan haar vader, een veteraan van de oorlog in Vietnam.

,,Als ik ze eruit zou kunnen halen, dan had ik dat natuurlijk gedaan. Ik hoop dat wij - iedereen - bewustzijn blijven creëren en vechten om iedereen thuis te brengen’’, sprak de Amerikaanse, wier bekendheid tot ver buiten de grenzen van de basketbalwereld reikt omdat ze ook een boegbeeld is van de lhbti-gemeenschap in de Verenigde Staten.

Volledig scherm Brittney Griner (M) met links echtgenote Cherelle en muurschilder Antoinette Cauley. Rechts Neda Sharghi van Bring Our Families Home en gouverneur Katie Hobbs van Arizona, voorafgaand aan de persconferentie in de rechtbank in Phoenix. © REUTERS