Bayer wint opnieuw rechtszaak over omstreden verdelger Roundup

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft donderdag voor de tweede keer in korte tijd succes geboekt in een rechtszaak over Roundup. Een juryrechtbank in het Amerikaanse San Benardino (Californië) oordeelde dat de kanker waaraan een vrouw lijdt die een aanklacht had ingediend tegen het bedrijf, niet veroorzaakt is door haar jarenlange gebruik van het omstreden verdelgingsmiddel.

In 2018 en 2019 werd Bayer in drie rechtszaken veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen dollars schadevergoeding aan mensen die zeiden ziek te zijn geworden van het gebruik van Roundup. In oktober van dit jaar wees een jury in Los Angeles echter de klacht af van een vrouw die zei dat haar zoon kanker had gekregen na blootstelling aan het middel.

Voor Bayer was dat de eerste overwinning in een hoofdpijndossier dat het in de maag gesplitst kreeg na de overname van het bedrijf Monsanto in 2018. Monsanto bracht Roundup in de jaren zeventig op de markt. Tienduizenden Amerikanen hebben klachten ingediend omdat het middel kanker zou veroorzaken. Bayer heeft in zo’n 96.000 zaken een schikking getroffen, wat het bedrijf miljarden heeft gekost. Duizenden andere zaken moeten voor de rechter komen.

Roundup bevat het bestanddeel glyfosaat, dat in verband wordt gebracht met een vorm van lymfeklierkanker. Bayer zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Volgens het bedrijf is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat dit middel de ziekte veroorzaakt. Wel heeft Bayer besloten vanaf 2023 geen producten met glyfosaat meer te verkopen aan particulieren in de Verenigde Staten.