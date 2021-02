Bayern München woedend over ‘absurde’ vertraging bij vertrek naar WK Qatar

De regerende voetbalkampioen in de Bundesliga speelde vrijdagavond in Berlijn tegen degradatiekandidaat Hertha BSC en won met 1-0. Voor FC Bayern was de wedstrijd in het ijzig koude Olympisch stadion slechts een ‘tussenstop’ op weg naar het WK in het zonnige Qatar. Met een voorsprong van tien punten in de hoogste Duitse voetbalcompetitie kon de Beierse ploeg zich geen betere start van de reis naar Qatar wensen.

Vol goede moed en in een opperbeste stemming reisde de ploeg met haar eigen bus naar de Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt, kortweg BER zoals de IATA-luchthavencode luidt. De voetballers en hun begeleiders arriveerden om 23 uur bij de terminal aan de zuidoostrand van Berlijn, waren snel door de paspoortcontrole en namen plaats aan boord van het vliegtuig dat hen naar Doha zou brengen. Vlucht QR 7402 (Qatar Airways) zou om 23.15 uur opstijgen maar dat werd later omdat het toestel ontijsd moest worden.

Terugkeren

,,De machine was snel ontijsd en stond om 23:59 uur klaar om naar de startbaan te taxiën maar de gezagvoerder kreeg van de luchtverkeersleiding geen toestemming om op te stijgen. Daardoor moest het vliegtuig terugkeren naar de terminal’’, verklaarde een luchthavenwoordvoerster tegenover Der Tagesspiegel.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening van de deelstaat Brandenburg kwam het verzoek om op te stijgen om 0.03 uur binnen in de verkeerstoren. Dat was drie minuten na het ingaan van het vliegverbod tussen middernacht en 05.00 uur. Hoewel uitzonderingen mogelijk zijn voor post- en regeringsvliegtuigen kon het ministerie een verzoek om ontheffing voor de Duitse kampioensploeg dat in de loop van de nacht werd ingediend, niet inwilligen.

“Uitzonderingen worden toegestaan ​​in gerechtvaardigde individuele gevallen, met name als er een aanzienlijk openbaar belang is dat uitvoering van een vlucht noodzakelijk maakt of als de vlucht noodzakelijk is omwille van de openbare orde of veiligheid”, citeert de Berlijnse krant uit de verklaring van het deelstaatministerie.

Acclimatiseren

Om 6.52 uur vertrok de ploeg alsnog naar Qatar. Na een tussenstop in München arriveerde ze zaterdagmiddag op de luchthaven van de hoofdstad Doha. Daardoor is de tijd om te acclimatiseren en zich voor te bereiden op de wedstrijd van maandagavond tegen Al Ahly SC uit Egypte, een van de beste en meest succesvolle clubs van het Afrikaanse continent, flink ingekort.

Karl-Heinz Rummenigge, de ceo van FC Bayern, reageerde woedend. ,,We voelen ons verneukt door de verantwoordelijken binnen de Brandenburgse politiek”, fulmineerde hij na aankomst in Doha tegen Bild. ,,Ze hebben geen idee wat ze ons team hebben aangedaan.’’ Het team overnachtte volgens hem in het toestel. ,,Ik had verwacht dat de verantwoordelijken wel meer rekening zouden hebben gehouden met FC Bayern. We doen nota bene voor Duitsland mee aan het WK. Dit is een belachelijke actie van iemand die nu hopelijk thuis zit en eens goed moet nadenken over zijn handelen. Ik heb de indruk dat er in Brandenburg iemand is die FC Bayern niet mag of een probleem met de club heeft en daarom obstakels op ons pad heeft gelegd.’’

Ex-clubbaas en huidig ​​erevoorzitter Uli Hoeneß stak zijn woede evenmin onder stoelen of banken. ,,Dit is een schandaal zonder einde. Ik vind het onbegrijpelijk en heb er gewoon geen woorden voor.’’

Hoofdpijnluchthaven

De nieuwe luchthaven van Berlijn opende eind oktober haar deuren. Met een vertraging van maar liefst negen jaar en een budgetoverschrijding van zo’n zes miljard euro niet iets om trots op te zijn. Een feestelijke opening bleef dan ook achterwege.

Dienstenvakbond ver.di eist dat de in oktober geopende Terminal 1 voorlopig weer wordt gesloten omdat tientallen beveiligers elektrische schokken hebben opgelopen tijdens de handbagagecontrole. Volgens de vakbond ging het al ruim 60 keer mis. Alleen al op 6 januari werden elf gevallen van elektrostatische ontladingen bij de controleapparaten gemeld. Beveiligers klaagden over ernstige pijn in hun arm en/of hand, gevoelloosheid en duizeligheid. De elektrische schokken waren soms zo sterk dat medewerkers per ambulance naar de omliggende ziekenhuizen moesten worden vervoerd. Artsen stelden vast dat een aantal slachtoffers er zo slecht aan toe was dat ze tijdelijk niet konden werken, aldus ver.di.

Volledig scherm Coach Hans-Dieter Flick (R) van FC Bayern München en aanvaller Robert Lewandowski (L) na aankomst op de luchthaven in Doha. © AFP