Beam me up, Scotty: Captain Kirk gaat vandaag eindelijk écht de ruimte in

Dit is de tweede ‘passagiersvlucht’ die Blue Origin uitvoert. De raket die werd gebruikt om onder anderen Bezos en de Nederlandse Olivier Daemen de ruimte in te sturen, wordt nu hergebruikt, net als de capsule waar de passagiers in plaatsnemen.

Shatner ziet een mooie toekomst voor ruimtetoerisme, een fenomeen dat eigenlijk pas het afgelopen jaar echt aan kracht wint: ,,Dit is pas het prille begin, maar hoe wonderlijk is het wel niet. Ik vind het ontzettend bijzonder om een van de eersten te mogen zijn”, vertelt hij in een video van Blue Origin. Eindelijk maakt Captain Kirk zijn belofte waar: Shatner schiet de ruimte in ‘to boldly go where no man has gone before’.