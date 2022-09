Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | Kist Elizabeth zakt onder­gronds, Charles zichtbaar emotioneel bij laatste volkslied

Het publieke afscheid van koningin Elizabeth II is ten einde gekomen. Aan het einde van de afscheidsdienst zakte de kist in de grond, vergezeld met doedelzakmuziek. Koning Charles was zichtbaar emotioneel bij de laatste God Save the King die voor zijn moeder werd gezongen. Eerder op de dag vond de uitvaartdienst plaats in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

18:10