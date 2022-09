Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zitten vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | 3000 militairen lopen mee in processie richting Wellington Arch

In Londen is op dit moment de processie gaande waarin de kist van koningin Elizabeth naar Wellington Arch wordt gebracht, in Hyde Park. Daar wordt ze rond 14.00 uur verwacht. Eerder op de dag was de uitvaartdienst in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

13:57