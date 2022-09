Bedrijf kan straks niet meer zomaar alles importeren: EU wil bewijs dat er geen natuur is verwoest

Het staat al zo goed als vast: Europese bedrijven moeten binnenkort aan kunnen tonen dat zij geen grondstoffen of producten importeren die verbonden zijn aan wereldwijde ontbossing. Gisteren heeft het Europees Parlement gestemd over deze zogenaamde ‘Europese Bossenwet’. Naar verwachting zal de wet aan het eind van dit jaar in werking treden.

Wat maakt deze wet zo belangrijk voor de consument? ,,Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat de producten in hun boodschappenmandje vrij zijn van natuurverwoesting”, zegt Sigrid Deters, campagneleider Biodiversiteit bij milieuorganisatie Greenpeace Nederland. ,,Nu weten we eigenlijk niet precies waar onze spullen vandaan komen, dus kunnen we niet uitsluiten dat onze consumptie niet voor natuurvernietiging zorgt.”

De belangrijkste aanleiding voor de ontbossing is de uitbreiding van landbouwgrond voor het verbouwen van grondstoffen als hout, palmolie, soja en cacao. Wij gebruiken dit soort grondstoffen voor onder andere meubels, pindakaas, chocoladerepen en veevoer voor het vlees dat mensen eten. Nederland is een van de top-importeurs van grondstoffen uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere natuurgebieden worden vernietigd.

Volgens een rapport van Christophe Hansen, Europees parlementslid, is in de afgelopen twintig jaar een gebied groter dan alle landen van de Europese Unie samen verloren gegaan door ontbossing, waarbij de Europese import verantwoordelijk is voor ongeveer 10 procent van dit natuurverlies.

Volgens Seline Meijer, voedselexpert van het Wereld Natuur Fonds, zouden de kosten die bedrijven moeten maken om hun producten te controleren minimaal zijn. Ook zal de nieuwe regelgeving volgens Meijer tot slechts een kleine prijsstijging voor de consument kunnen leiden.

Tijd voor onderhandeling

Na de stemming van gisteren zullen de onderhandelingen over de definitieve wet beginnen tussen het Europees Parlement, de nationale regeringen en de Europese Commissie. Één ding is zeker: er komt een Europese wet die wereldwijde ontbossing als gevolg van Europese import moet tegengaan.

Het eerdere wetsvoorstel moest volgens Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds op verschillende punten aangescherpt worden. Daar hebben de leden van het Europees Parlement gehoor aan gegeven. ,,Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Seline Meijer. ,,Er ligt nu duidelijk op tafel wat alle partijen van het wetsvoorstel vinden. Nu kan er onderhandeld worden. We zien nu dat het de goede kant op gaat. Dat de wet er gaat komen staat in ieder geval vast.”

Als bedrijven niet kunnen aantonen dat hun producten vrij zijn van natuurvernietiging, kunnen ze een fikse boete krijgen tot wel 8 procent van de omzet. In het eerdere wetsvoorstel was dat nog 4 procent, maar het EU-parlement heeft dit verhoogd. Volgens Deters kan dit geen klap zijn voor bedrijven. ,,Ze kunnen nu nog alles importeren wat ze willen, maar ze weten al twee jaar dat deze wet komt. Ze willen wel de lusten, maar niet de lasten. Die tijd is voorbij.”

Aanscherpingen op eerder wetsvoorstel

Wat betreft de Greenpeace-campagneleider moeten deze lasten ook bij financiële instellingen komen te liggen, zoals banken en pensioenfondsen. ,,Ook deze instanties moeten controleren of ze niet onbewust in natuurvernietiging investeren.” Dat heeft het Europees Parlement ook aangepast ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel van begin deze zomer.

Het parlement is daarnaast ook van plan verder te gaan in de bescherming van natuurgebieden. Zo willen de EU-parlementsleden naast het beschermen van de bossen ook andere natuurgebieden meenemen in de wet. ,,Dat gaat nog niet om alle ecosystemen, zoals we hoopten, maar het is alweer een stap in de goede richting”, stelt Deters.

Ook zijn de Europarlementariërs van plan mensenrechtenschending tegen te gaan met deze wet. Voor de productie van bepaalde grondstoffen worden namelijk inheemse volken geregeld van hun land verjaagd. Dit is officieel niet toegestaan. Volgens de wet zouden bedrijven hun producten straks ook moeten controleren op de naleving van internationale mensenrechten-afspraken, in het eerdere wetsvoorstel was dit nog niet het geval.