‘Bedrijven zoals BMW, Porsche en Dr. Oetker proberen naziverleden nog altijd onder tapijt te vegen’

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de derde druk van Nazi Billionaires al een feit. Ook Duitse lezers verslinden het boek, dat in Duitsland Braunes Erbe heet. ,,In de VS staat een swastika pontificaal op de kaft en heb ik veel moeten nuanceren, Duitsers kennen ieder detail van hun geschiedenis’’, vertelt auteur David de Jong.