Beelden tonen ‘catastrofale’ verwoesting door orkaan Ida in Louisiana, herstel stroomnet gaat mogelijk weken duren

video Kracht orkaan Ida neemt snel af, miljoen huishou­dens in Louisiana zonder stroom

30 augustus De hele Amerikaanse stad New Orleans zit in het donker, nadat de stroom is uitgevallen door de gevolgen van orkaan Ida en het daar nacht is. In de staat Louisiana zitten ruim een miljoen huishoudens zonder stroom, meldt AP. Ida neemt flink in kracht af en zal vanavond ‘slechts’ een tropische storm zijn. Het gevaar schuilt nu in hevige regenval die overstromingen kan veroorzaken.