Begin moesson dwingt duikers tot snelle redding Thaise grotjongens

Update Agent die mogelijk in aanraking kwam met novitsjok blijkt gezond

0:27 Een politieagent in het Zuid-Engelse Salisbury, die uit voorzorg in een ziekenhuis was opgenomen omdat het vermoeden bestond dat hij in aanraking was gekomen met het dodelijke zenuwgas novitsjok, blijkt gezond. Dat heeft een woordvoerder van het Salisbury District Hospital zaterdag gezegd.