Begrafenis Mugabe wordt probleem

Mugabe overleed in een ziekenhuis in Singapore waar hij al maanden werd verpleegd en in een rolstoel zat. Zijn stoffelijk overschot wordt teruggebracht naar Zimbabwe, maar daar wacht een probleem. Ziedend over wat hem was aangedaan liet Mugabe vorige week door zijn familie bekendmaken dat hij in geen geval wenst te worden begraven op het Helden Veld (Hero’s Acre) waar strijders liggen begraven die sneuvelden in de onafhankelijkheidsstrijd.

Mnangawa zou vorige week nog een speciale delegatie naar het ziekenhuis in Singapore hebben gestuurd om de zaak bij te leggen. Dat lukte niet, meldden Zimbabwaanse media. De Zimbabwaanse regering zou wel de ziekenhuisrekeningen betalen.