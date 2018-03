Begrafenisondernemer eist 6.500 euro voor uitvaart met lege kist

Op 4 februari 2012 brachten Katrien, Martine en Marc Fermont in de kerk van het Vlaamse Wachtebeke een laatste groet aan hun overleden moeder. Tenminste, dat dáchten ze. Want terwijl de familie rouwde bij de kist, lag het stoffelijk overschot van Simonne Vermeersch 12 kilometer verderop in een crematorium in Lochristi. Schoonzoon Nico Albers ontdekte dit de avond na de dienst. ,,Het was die dag -16 graden. Er was niet gestrooid en de wegen waren spekglad. Toch was de begrafenisondernemer in een mum van tijd van Wachtebeke naar Lochristi en terug gereden om 'ons ma' te cremeren en ons de urn te bezorgen. De tijdsduur klopte niet." Nico's vermoeden bleek te kloppen. Begrafenisondernemer Freddy Ongena had het lichaam al vóór de kerkdienst laten cremeren. Vanwege het slechte weer en de drukte in het crematorium. Ongena's advocaat Bart Raes: ,,Mijn cliënt heeft dat niet meegedeeld aan de familie Fermont omdat hij het rouwproces niet wilde verlengen."

'Bedankt voor alles'

Onaanvaardbaar, vinden de nabestaanden. ,,Voor moeder was de kerk heilig. Ze was erg betrokken en zat in het kerkkoor. Die afscheidsplechtigheid in de kerk was dus belangrijk", zegt dochter Katrien. ,,Ik heb haar nog gegroet en gezegd: 'Mama, bedankt voor alles.' Als je dan nadien hoort dat ze niet in die kist lag, is dat erg confronterend", vult dochter Martine aan.



De familie sleepte de begrafenisondernemer voor de rechter wegens misbruik van vertrouwen. In eerste aanleg werd Ongena veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en 600 euro boete, maar twee jaar geleden werd hij in hoger beroep alsnog vrijgesproken. De rechter oordeelde toen dat er wettelijk geen sprake was van misbruik van vertrouwen, want een lichaam is juridisch gezien geen 'handelsgoed'. En dus was er geen misdrijf.