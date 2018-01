Bejaarde Amerikaanse aangevallen tijdens rondbrengen van maaltijden

,,Bij aankomst in Harbour House ontdekten we dat de verdachte, waarvan gemeld werd dat hij een mes had, daadwerkelijk een oudere dame had aangevallen'', zegt Jon Marcoux van de politie van Shelburne. ,,Hij sloot zich op en kwam er pas 2,5 uur later weer uit.''



Het slachtoffer, een vrijwilliger van hulporganisatie Meals on Wheels, deed gisteren haar vertrouwde ronde. Wat de aanleiding voor de aanval door Ibrahim was, is niet duidelijk. De vrouw liep meerdere verwondingen op en moest worden behandeld in een ziekenhuis. Ze is buiten gevaar en inmiddels weer thuis.