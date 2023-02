Bekende Amerikaanse cartoon verdwijnt uit kranten na racistische opmerkingen tekenaar

‘Get the hell away’

Afgelopen woensdag kwam Adams (65), een witte Amerikaan, onder vuur te liggen vanwege opmerkingen die hij maakte in een YouTube-video. Daarin stelde hij dat een deel van de zwarte Amerikanen onderdeel uitmaakten van een ‘haatgroep’ en dat witte mensen ‘should get the hell away from them’ (zo snel mogelijk afstand van hen zouden moeten nemen).

Adams maakte die opmerkingen, volgens de BBC, in een reactie op een onderzoek van Rasmussen Reports. Daarin werd aan mensen gevraagd of ze het eens of oneens waren met de stelling: ‘Het is ok om wit te zijn'. Een meerderheid van de zwarte Amerikanen die aan het onderzoek meededen, was het met die stelling eens. Maar 26 procent was het daarmee oneens. Adams stelde daarop dat die mensen ‘een haatgroep’ vormden. ,,Gezien de manier waarop dingen nu gaan, is het beste advies dat ik aan witte mensen kan geven zo snel mogelijk weg te gaan bij zwarte mensen... want er is geen manier meer om dit nog te repareren", zei hij in de video.