Bekende Belgische poolreiziger (58) overlijdt na val in gletsjerspleet op Groenland

Avonturier Dixie Dansercoer (58) is tijdens een expeditie op Groenland om het leven gekomen. De Belg stierf gisteravond na een val in een gletsjerkloof. ,,Het is een troost dat hij gestorven is in een omgeving waar hij letterlijk zijn hart aan had verloren”, zegt Stefan Maes, goede vriend en collega van de poolreiziger. Het lijkt erop dat zijn lichaam niet geborgen zal worden.

Dirk ‘Dixie’ Dansercoer raakte bij onze zuiderburen bekend door zijn avontuurlijke tochten naar de Noord- en Zuidpool. Vorige maand vertrok de 58-jarige Belg opnieuw naar het noorden, dit keer voor een expeditie op Groenland. Hij begon de missie drie weken geleden in het gezelschap van de Canadees Sébastien Audy, bevestigt Unlimited Expeditions, het bedrijf waarvoor Dansercoer als gids werkte, aan VTM Nieuws.



Dansercoer leidde de extreme tocht. Toen het ongeluk gisteravond rond 20.30 uur gebeurde, waren hij en Audy met de slee op weg naar een veilige plek om de tent op te zetten. ,,Dixie liep voorop en is op een bepaald moment door het ijs gezakt in een gletsjerkloof”, vertelt goede vriend Maes. ,,De reddingshelikopters kwamen na 3,5 uur ter plaatse, relatief snel gezien de omstandigheden. Al het mogelijke is gedaan om in de kloof af te dalen, maar die was ontzettend diep en er was geen visueel contact met het lichaam.”

Na zes uur proberen, is de zoekactie uiteindelijk gestaakt, omdat het ook te gevaarlijk werd voor de reddingswerkers. Vandaag wordt er niet meer verder gezocht. ,,De kans dat iemand zo’n ongeval overleeft, is onwaarschijnlijk. De omstandigheden laten het ook niet toe om nog verder te zoeken”, aldus Maes. Audy bleef ongedeerd, maar verkeert in shock. Hij werd in veiligheid gebracht.

Snowkite

Het duo was onderweg van Narsarsuaq in het zuiden naar Qaanaaq in het noorden toen het ongeluk gebeurde. De avonturiers waren ongeveer halverwege en moesten nog ruim 1000 kilometer afleggen tot hun bestemming. De twee reisden met een snowkite. De poolreizigers wilden met hun missie de aandacht vestigen op de opwarming van het klimaat. Tijdens hun tocht namen ze dagelijks twee à drie stalen van het ijs op Groenland die dienden voor onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen en het Niels Bohr-instituut. Ook sportieve uitdagingen in een extreme omgeving stonden centraal tijdens de missie.

De expeditie bestond uit drie delen. Na de trip op Groenland zou het duo nog afreizen naar de Noordpool en Antarctica. De mannen hielden een blog bij en deelden foto’s van hun reis op Instagram. Het laatste verslag op de website Polar Experience dateert van gisteren. Uit beelden die toen op sociale media werden gedeeld, blijkt dat de weersomstandigheden uitstekend waren voor het noodlot toesloeg.

Zeer ervaren poolreiziger

Dansercoer was een zeer ervaren poolreiziger met meer dan 28 jaar ervaring. In 1997-1998 trok hij samen met Alain Hubert over de Zuidpool. In 99 dagen legden ze, volledig autonoom en te voet, 3924 kilometer af.

Maes, die samen met Dansercoer expedities op Groenland en Antarctica heeft begeleid, herinnert zich zijn collega als iemand die alles tot in de puntjes voorbereidde. ,,Het was een geruststelling om met hem op expeditie te gaan, hij stond bekend om zijn oog voor detail als het op veiligheidsmaatregelen aankwam. Maar ijskappen zijn uiteraard niet altijd solide omdat ze onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen waardoor het ijs niet meer zo dik is. Maar mochten er indicaties zijn geweest dat de situatie onveilig was, zou Dixie de eerste zijn om een veilige omweg te maken.”

,,Het is een troost dat hij gestorven is in een omgeving waar hij letterlijk zijn hart aan verpand had en waar hij graag heen trok”, gaat Maes verder. ,,Dixie kon mensen ook enthousiasmeren en meetrekken in zijn verhaal. Hij was niet de man van de ‘big challenges’, maar wilde wel grenzen verleggen, rekening houdend met de mogelijkheden van mensen en wat realistisch was. Op dat vlak heeft hij een mooi ‘trackrecord’ neergezet.”

Dansercoer zag in 1962 het levenslicht in Nieuwpoort (West-Vlaanderen). Hij laat een vrouw en vier kinderen na.

Volledig scherm © kos

