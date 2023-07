Bekendste verdachte van Brusselse aanslagen veroordeeld

In november 2015 had dezelfde terreurcel toegeslagen in Parijs, waar 130 doden vielen. Abdeslam blies zich niet op, zoals wel de bedoeling was geweest, en keerde terug naar Brussel. Hij werd opgepakt vlak voor zijn kompanen in Brussel in actie kwamen en kreeg uiteindelijk in Frankrijk levenslang. Omdat hij dus op het moment van de Brusselse aanslagen vastzat, vroeg zijn advocaat in dit proces, tevergeefs, om vrijspraak.