Belg valt vijftig meter in ravijn: ‘Het is een wonder dat ik nog leef’

Ze hadden al Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk doorkruist toen Filip Claeys en zijn maten besloten om in Zuid-Tirol, bij de Oostenrijks-Italiaanse grens, een rustdag in te lassen. Ze huurden een mountainbike. De groep sloeg een smal weggetje in dat verderop nog verder versmalde. ,,Rechts van ons gingen de rotsen omhoog, links van ons gaapte de diepte. We reden voorzichtig, maar op een zeker moment slipte de band van mijn achterwiel toen ik over een boomwortel reed. En toen donderde ik naar beneden.”



In een reflex maakte Filip zich zo breed mogelijk. ,,Ik viel en bleef maar vallen. Daarom strekte ik mijn armen en benen uit, in de hoop dat het zou stoppen. Vijftig meter in de diepte kon ik enkele takken grijpen en me daaraan vasthouden. Onder mij was het ravijn. Mijn rechterbeen hing als een vod te bungelen en overal was bloed.”



Claeys riep zo hard hij kon naar zijn broer en de twee vrienden die mee waren. ,,Zij probeerden zo snel mogelijk af te dalen. Na een minuutje of tien – ik was bijna door mijn krachten heen – waren ze bij me. Ik verging van de pijn toen ze me optilden naar een plat rotsblok. Daar kon ik veilig zitten.”