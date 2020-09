Belgen in elkaar geslagen op Frans jeu de boules-toernooi: ‘Ze zaten ons achterna met hun ballen’

Koen (17) uit Almelo is Europees kampioen, in petanque nog wel

1 augustus ALMELO - Petanque is geen sport die in Twente heel populair is onder jongeren. In het westen van het land wel wat meer. Koen Wentink nam de sport met een verhuizing mee naar Almelo en werd prompt Europees kampioen. „Maar als ze het vragen, zeg ik dat ik op jeu de boules zit.”