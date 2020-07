Belgen verplicht aan het mondkapje: is dat ook iets voor ons?

video Afscheids­brief dood gevonden burgemees­ter Seoul: 'Familie, het spijt me’

11:31 De gisteren dood gevonden burgemeester Park Won-soon (64) van Seoul heeft een afscheidsbrief achtergelaten waarin hij zijn excuses aan zijn familie maakt. Dat hebben de autoriteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad vandaag bekendgemaakt. De dood van de burgemeester komt ruim een dag nadat een voormalige ambtenaar van de stad een klacht tegen hem had ingediend, mogelijk over aanranding.