België onderzoekt video kindermishandeling

video Bosbranden leggen enorme stukken van poolcirkel in as

16:48 De bosbranden die in Noord-Scandinavië enorme stukken van de Poolcirkel in de as leggen, zijn vanuit de ruimte te zien. De branden begonnen in juni als gevolg van de hoge temperaturen (32 graden Celsius) en aanhoudende droogte, de ergste in de geschiedenis. Vooral het noorden van Zweden wordt er ernstig door getroffen. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen omdat bedreigde bewoners op tijd werden geëvacueerd. De schade aan flora en fauna is echter enorm.