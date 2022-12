België verdenkt Qatar van corruptie in EU: meerdere invallen in Brussel, oud-parlementariër gehoord

Nipte meerder­heid voor Democraten in Senaat na zege in Georgia

De Democratische senator Raphael Warnock van de Amerikaanse staat Georgia heeft zijn zetel in de Senaat behouden. Met 95 procent van de stemmen geteld stond Warnock op 50,7 procent, zijn Republikeinse uitdager Herschel Walker op 49,3 procent. De stemming in Georgia was nodig omdat bij de tussentijdse verkiezingen van vorige maand geen van de twee kandidaten de benodigde meerderheid van stemmen had weten te behalen.

7 december