België vreest massale overtocht na verbod Hells Angels

Vooral in Limburg houden enkele burgemeesters hun hart vast sinds de rechter woensdag het vonnis uitsprak. Onder anderen policiti Marino Keulen van Lanaken en Raf Terwingen van Maasmechelen vrezen dat de Hells Angels nu hun kant zullen opkomen.



Na het verbieden van motorbende Bandidos vorig jaar was het effect daarvan meteen zichtbaar in België. De club verkaste naar Lommel, om daar een eerste Belgisch 'chapter' op te richten. Daar kwamen ook nog twee 'support clubs' bij, in Landen en Hasselt. Volgens Keulen en Terwingen bestaat het risico dat de Hells Angels eveneens de grens zullen oversteken om zich in Limburg te vestigen. ,,Dat zal zeker gebeuren", zegt Cedric Stuyck, sectiehoofd van de dienst Georganiseerde Misdaad van het parket Limburg. ,,Al verwacht ik niet dat er, zoals bij de Bandidos, ook nieuwe chapters zullen worden opgericht in ons land. Want de Hells Angels hébben hier al afdelingen. Nieuwe clubhuizen komen er dus allicht niet, leden die overkomen vanuit Nederland verwachten we wel."