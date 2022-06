Belgisch jongetje (9) teruggevonden na uitgebreide zoekactie in Oostende

Medewerkers van de strandwacht en een reddingshelikopter zochten de waterlijn af. Ook werd iedereen uit het water gehaald, zodat de redders beter zicht op de zee hebben. De politie was op zoek op de zeedijk en ook in de buurt van het station, want het gezin kwam vanuit Brussel met de trein naar Oostende. Vanwege de zonnige dag is het vandaag erg druk op het strand, ook in Oostende. Eerder vandaag raakten hier vijf andere kinderen zoek, zij werden redelijk snel teruggevonden.