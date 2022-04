Belgische (35) overlijdt tijdens detoxkuur

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het overlijden van de Antwerpse Tinne G. (35). De vrouw nam deel aan een detoxkuur in Heesselt, een plattelandsdorpje in de gemeente West-Betuwe.

In kleine kring was het geen geheim dat de vrouw al eerder ontgiftingskuren had ondergaan. Twee weken geleden, op 27 maart, arriveerde ze daarvoor opnieuw in Heesselt. Volgens haar vrienden werd Tinne onwel, waarna ze in een bed gelegd is. Uren later is ze levenloos teruggevonden. Hulp kon niet meer baten.

De lokale politie was snel ter plaatse. Het overlijden werd als verdacht beschouwd en er zou ook een vrouw meerdere dagen vast hebben gezeten. Vermoedelijk was zij degene die bij Tinne was toen het fout liep. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek naar de feiten, bevestigt de politie. ,,We onderzoeken of we hier moeten uitgaan van een misdrijf”, zegt de woordvoerster die niet kan vertellen of er sprake was van verboden middelen zoals drugs.

Het is niet de eerste keer dat een ontgiftingskuur dodelijk afloopt. Zo waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 al voor een detoxmiddel waaraan een jonge vrouw overleed. De vrouw stierf nadat ze een soort ‘afslankthee’ dronk. Ze overleed aan acute hartproblemen. In Rusland stierf in augustus 2019 een voormalig Oekraïens model na een detoxkuur. Volgens de rechter zou het ex-model overleden zijn aan een cocktail van ‘onverenigbare medicijnen’.

Vlinders

Zaterdag werd er afscheid genomen van de 35-jarige Tinne G. uit Borsbeek. ,,Tinne, we moeten je vrijlaten, spreid je vleugels en vlieg.” De Belgische was een vrouw die in contact stond met ‘moeder aarde’, wiens leven in het teken stond van liefde en die zocht naar een manier om mensen te verbinden. ,,Het maakt ons zo verdrietig dat er niemand bij je kon zijn op het moment dat jij iemand nodig had”, zei haar moeder.

Zowel de parkeerplaats als de aula van het crematorium in Wilrijk waren te klein voor de meer dan honderd mensen die afscheid kwamen nemen. Tientallen boeketten bloemen en vlinders vulden de ruimte. Want wie aan haar dacht, die dacht ook onmiddellijk aan vlinders. Zo getuigde ook haar vriendin met wie ze twee jaar geleden een vrouwenbeweging oprichtte: ‘Butterfly kiss’.

Tinne had met haar vrouwenbeweging één grote droom: mensen de tools aanreiken om zich te verbinden met elkaar. De vrouw, die werkte bij een woonzorgcentrum, wilde vooral haar horizon verbreden. Zo ondernam ze maandenlange reizen naar Thailand en Australië. En deed ze dus mee aan detoxkuren. Volgens intimi was het in maart de derde keer dat ze de trip naar Heesselt maakte.

