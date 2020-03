Belgische Amber (18) bloedend op straat achtergelaten na ongeluk

'Turkije moet mensen weghalen bij grens met Grieken­land'

13:26 Turkije moet vluchtelingen en migranten weghalen bij de grens met Griekenland. Dat zei Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag. Zij spreekt later op de dag in Brussel samen met EU-president Charles Michel de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te praten over de gespannen situatie bij de grens, waar de Griekse politie duizenden mensen tegenhoudt.