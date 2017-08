Belgische burgemeester ligt niet wakker van een piemel in het wild

Volgens de burgemeester heeft het stille Ham veel grotere problemen. ,,Er zijn rondreizende bendes die inbreken. Er is een grote weg die veel gevaarlijk verkeer oplevert. Er is terreurdreiging in het land en er zijn wel twee moskeeën in de buurt. Turkse kleuters die andere kleuters geen hand geven, dat is pas gevaarlijk!" Of, zoals hij op het Belgische Radio 1 zegt: ,,Iemand die zijn broek laat zakken om zijn piemel te tonen, daar lig ik niet wakker van."



De inwoners van Ham denken daar anders over. Op de Facebookgroep 'Lastig vallende [sic] man gezicht in Ham' zoeken meer dan 230 leden lustig naar de exhibitionist. Dat de inwoners proberen zelf de zaak op te lossen, daar heeft burgemeester De Vis geen problemen mee. ,,Als we de politie sturen, duikt hij niet op. Vrouwen kunnen beter zelf met hun telefoon een foto maken van de man. Dan weten we wie het is." Volgens de burgemeester is dat totaal niet gevaarlijk: ,,Potloodventers willen zich snel uit de voeten kunnen maken, dus ze komen niet in je buurt."