Belgische ceo PostNL mag gevangenis toch verlaten

Duitsland schrapt grootste deel coronamaat­re­ge­len

Het leeuwendeel van de coronamaatregelen in Duitsland komt te vervallen. Zo is een test of vaccinatie niet langer nodig om evenementen bij te wonen en kunnen ongevaccineerden zonder gedoe weer naar winkels en restaurants. Wel kunnen deelstaten nog bepalen of mondkapjes moeten worden gedragen in klinieken, verpleeghuizen of het openbaar vervoer.

2 april