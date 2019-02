Belgische conducteurs tot thuis uitgescholden, vanwege het verplichte naambordje

Het leek een goed idee service. Een naamkaartje voor al het rijdende personeel van de Belgische spoorwegen NMBS. Noodzakelijk voor het uitschrijven van boetes. En daarbij, een beetje persoonlijk contact met de reiziger zou geen kwaad kunnen.

Nou, dat laatste geldt dus in ieder geval niet. Enkele maanden na de introductie van naambordjes voor ‘treinbegeleiders’ blijkt dat alles behalve een succes. In tegendeel, controleurs en conducteurs willen er ze snel mogelijk vanaf. Ze werden verplicht hun naam op hun uniform te dragen. Anders zouden ze volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geen rechtsgeldige boetes meer kunnen uitschrijven, bijvoorbeeld voor overlast of zwartrijden.

Doodsbedreigingen

Waar de spoorvakbond al voor waarschuwde gebeurde: verongelijkte of hufterige treinpassagiers wisten degene die hen in hun ogen onrecht had aangedaan vlot op te sporen via de sociale media. Vervolgens kwam het tot scheldpartijen. In de meeste gevallen bleef het bij verwensingen maar er werden ook doodsbedreigingen geuit die hard aankwamen bij de controleurs.

Volgens de Vlaamse spoorvakbonden kon je erop wachten. ,,We hadden vanaf de eerste dag gewaarschuwd voor problemen. Vandaar opnieuw een oproep tot gezond boerenverstand bij de beleidsmensen: vervang die naam op de badge door een uniek nummer. Zo is achteraf nog altijd te achterhalen welke treinbegeleider welke boete uitschreef, maar hoeven onze medewerkers geen represailles te vrezen tegen henzelf of hun familie’’, aldus ACOD-vakbondssecretaris Gunther Blauwens in de Vlaamse media.

Nederland