Belgische fotograaf (54) ernstig verzwakt in ziekenhuis: ‘Dacht dat ik het aankon, zie mij nu liggen’

Het begon met spierpijn na een skivakantie begin maart. Niet in een Noord-Italiaans risicogebied, maar in het Franse wintersportdorp Les Ménuires. Toch raakte Garré besmet met het coronavirus. Een reisgenoot had het virus onbewust elders opgelopen en doorgegeven. ,,We waren met een groep van twaalf op vakantie”, zegt Zegers vrouw Maruschka Van Mol (54). ,,Tien mensen die mee waren op reis kregen klachten, onder wie Zeger en ikzelf.”



De eerste symptomen kwamen in het weekend van 7 maart. Die waren redelijk mild. De voornaamste klacht was spierpijn, die de Gentse modefotograaf met veel medicijnen bestreed. Zeger bleef zo lang mogelijk thuis. Dat had de huisarts telkens zo aangeraden via de telefoon. Thuis uitzieken is het advies, behalve als het écht niet meer gaat.