Belgische kernreactor in Doel onverwacht stilgelegd

De werkzaamheden waren van tevoren niet aangekondigd door Engie Electrabel. De exploitant verwacht dat reactor 1 dinsdag weer kan worden opgestart. Het gebeurt wel vaker dat reactoren in Doel of Tihange, de andere kerncentrale in België, zonder vooraankondiging worden stilgelegd.



In buurlanden is veel bezorgdheid over de veiligheid. Zaterdag deden zo'n 250 mensen in België, onder wie ook Nederlanders, aangifte tegen de Belgische staat, de uitbater en de Belgische atoomwaakhond FANC.



Actiegroepen uit Nederland, België en Duitsland willen met hun actie bereiken dat de volgens hen 'gammele' kernreactoren worden gesloten. Zij voerden daarvoor onder meer het grote aantal storingen en stilleggingen aan. De Belgische regering heeft afgesproken dat de centrales uiterlijk in 2025 dichtgaan.