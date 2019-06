Belgische man, vrouw en kind (13) betrokken bij Zwitsers familiedrama

Russische vrouw loopt 23 jaar rond met chirurgi­sche klem in maag

10:55 Een Russische vrouw heeft ontdekt dat ze 23 jaar lang met een metalen chirurgische klem in haar buik heeft rondgelopen. Die is daar achtergebleven na een keizersnede in het Republikeinse Klinische Ziekenhuis in Vladikavkaz, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië.