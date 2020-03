Belgische minister van Volksgezondheid: ‘wees oplettend en kus elkaar niet’

De Belgische minister van Volksgezondheid heeft opgeroepen oplettend te zijn en elkaar niet meer te kussen. Dat zei ze in een persconferentie waarin ze meer duidelijkheid gaf over de tweede besmette patiënt in België. Het gaat om een Belgische vrouw die net terug is van een regio in Frankrijk met veel besmettingen. Volgens De Block bevindt het land zich in ‘een volgend stadium’.