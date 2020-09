Belgische politie rolt phishingbende op: Nederlandse verdachte vast in Zweden

Chauffeurs ‘Au­di-ben­de’ veroor­deeld voor rol bij plofkraken in Duitsland

29 september Twee vermeende leden van de zogenoemde Audi-bende zijn gisteren in het Duitse Osnabrück elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden. Dit voor hun betrokkenheid bij plofkraken in het nabijgelegen Bad Iburg en in Twist, vlak over de grens bij Coevorden. Daarbij werd in totaal ruim twee ton buitgemaakt.