Belgische politie waarschuwt voor gevaarlijke xtc-pillen na overlijden Nederlander op dancefestival

Een Nederlander is gisteravond overleden nadat hij onwel werd tijdens dancefestival Extrema Extra in het Belgische Houthalen-Helchteren. De vijftiger had xtc-pillen op zak met een extreem hoge dosis mdma. De politie waarschuwt voor deze drugs.

De politie meldt in een verklaring dat de man meerdere xtc-pillen bij zich had. ,,Het gaat om tabletten met het logo van modemerk Philipp Plein die een hoge dosering mdma bevatten. Ook zijn er twee soorten nieuwe psychoactieve stoffen (methylone en 3MMC) aangetroffen.’’ De Belgische politie liet de pillen met spoed analyseren. Er zou 175 milligram mdma in hebben gezeten, bijna twee keer zoveel als normaal. Volgens de politiediensten zijn dit soort xtc-pillen potentieel dodelijk.

Of deze drugs in verband staan met het overlijden van de man is op dit moment nog niet duidelijk.

Volledig scherm Xtc-tabletten met logo van Philipp Plein. © Parket Limburg

,,Onwezenlijk nieuws", aldus organisator Ugur Akkus. ,,Eindelijk mogen we iets organiseren en dan gebeurt zoiets. Het nieuws kwam echt binnen als een bom. Vandaag zijn we met een gemengd gevoel opgestaan: het festival gaat natuurlijk gewoon door, maar onze gedachten zijn nog bij die gebeurtenis. Voorlopig kunnen we enkel wachten op de resultaten van het onderzoek.”

