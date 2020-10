Belgische politiemensen verdachten in cocaïnesmokkel naar Nederland

De Belgische politie heeft drie politiemensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige smokkel van cocaïne voor Nederland via de haven van Antwerpen. In totaal zijn zestien mensen vastgezet op verdenking van drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In België, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn deze week in totaal 54 plekken doorzocht, waaronder een logistiek bedrijf in de Antwerpse haven.

De drugs zouden via Zuid-Amerika, Antwerpen en Belgisch Limburg Nederland als bestemming hebben. In Nederland vonden zeven huiszoekingen plaats.

Dit alles maakte het Belgische Openbaar Ministerie vandaag bekend op een persconferentie in Brussel. Onder anderen een hoofdinspecteur van het korps in Antwerpen, zijn vrouw die ook bij de politie werkt en een commissaris bij een korps ten oosten van de stad werden opgepakt, meldden Belgische media eerder op de dag al. Onder de arrestanten is ook een in de haven werkzame schoonzoon van een eerder deze week opgepakte drugsbaron, een advocaat en een vastgoedbaas uit Marbella.

Cash, voertuigen en vuurwapens

Bij huiszoekingen namen onderzoekers 1,3 miljoen euro in cash in beslag, aandelen, dure horloges, goud en zo'n veertig voertuigen. Verder werden vuurwapens aangetroffen.

,,De organisaties hebben sterke vertakkingen in de bovenwereld en alle lagen van de maatschappij", aldus een woordvoerder van het parket. ,,Zo zouden medewerkers en zaakvoerders van onder meer expeditiekantoren, warenhuizen en transportfirma's ten dienste staan van de criminele organisaties en hiervoor riant vergoed worden. "

Het onderzoek kwam op gang nadat de douane eind vorig jaar een lading van bijna 3000 kilo cocaïne had ontdekt. In het onderzoek kwam een bende in beeld rond een voormalige rijkswachter. Daarna werden meerdere drugstransporten van begin tot eind gevolgd.

In 2017 verscheen een explosief rapport over cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Daarin werd gewaarschuwd voor infiltratie van drugsbendes bij de politie, douane en bedrijven.