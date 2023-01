Belgische premier wil speciaal havenkorps in strijd tegen drugscriminelen

Franse vader vindt dochtertje (3) in afgesloten wasmachine, meisje overlijdt kort daarna

Het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs heeft een onderzoek geopend naar de dood van een 3-jarig meisje, donderdagavond. Ze was in haar ouderlijk huis in kritieke toestand aangetroffen in de wasmachine en overleed niet veel later, bevestigt justitie na berichtgeving door Le Parisien.

13 januari