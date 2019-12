Belgische rechter geeft IS-weduwen bij verstek vijf jaar cel en pakt nationaliteit af

Het gaat om een 27-jarige vrouw uit Antwerpen die in 2013 naar Syrië was vertrokken. De vrouw is de weduwe van Sharia4Belgium-lid Ahmed Dihaj, alias Abu Atieq, die aan de wieg stond van de organisatie. Hij gold als erg radicaal en werd de ideoloog van Sharia4Belgium genoemd. De vrouw werkte voor een groot Antwerps advocatenkantoor, maar gaf haar baan op omdat die in tegenspraak zou zijn met haar geloof. ,,Mevrouw was ook aangesloten bij de vrouwenwerving van Sharia4Belgium en volgde daar lessen die haar moesten voorbereiden op de jihad”, sprak een federale rechter eerder.

Bommenmaker

Zijn weduwe hertrouwde in Syrië met Youssef Khaldi, een andere Syrië-strijder, maar het is volslagen onduidelijk waar ze zich momenteel bevindt. De tweede veroordeling handelt om een 30-jarige vrouw die in datzelfde jaar in het toenmalige kalifaat aankwam.



De derde is de 26-jarige weduwe van Nabil Kasmi, een Sharia4Belgium-kopstuk die bij IS als bommenmaker werkte. Kasmi was een van de eerste westerse Syriëstrijders en de eerste Belg die naar Syrië vertrok, om zich in de zomer van 2012 aan te sluiten bij het toenmalige Al-Nusra-front. Later liep hij over naar IS.



Kasmi's dood is nooit bevestigd, maar zijn weduwe zou in maart van dit jaar zijn gearriveerd in het Syrisch-Koerdische kamp Al-Hol. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie is zij uit het kamp gevlucht en zou ze met haar kinderen op weg zijn naar België.