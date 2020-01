Belgische terroristen zijn paspoort kwijt: nationaliteit van spoorloze IS’ers bij verstek afgepakt

Het gaat onder anderen om de broers Ali en Said El Morabit, die mogelijk zijn omgekomen in Syrië. Ook Syriëstrijders Ilyass Boughalab, Bilal Elhamdaoui, Azdine Tahiri en Fouad Akrich zijn vanaf nu geen Belg meer, meldden Belgische media vandaag.



De beslissing om hun de Belgische nationaliteit af te nemen werd vandaag in meerdere Belgische kranten bekendgemaakt. Justitie moet dat doen, omdat de zes mannen spoorloos zijn. Ze hebben ook geen woonadressen meer in België. Via de berichtgeving zijn ze nu toch op de hoogte van de uitspraak.