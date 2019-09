Belgische tiener stuurt 722 sms’jes voor zieke baby Pia: ‘Goede intenties, maar kost wel 1400 euro’

De sms-actie voor de zieke baby Pia bracht vorige week in België 1,9 miljoen euro op, de kostprijs van het voor haar noodzakelijke medicijn. De sms-actie voor het negen maanden oude kindje hield de zuiderburen de hele week in de greep. Binnenkort wordt bekend of en wanneer ze het medicijn tegen haar zeldzame spierziekte kan krijgen.



Tussen de gulle schenkers zat ook de tiener uit Flémalle, die voor 1444 euro aan sms’jes verzond. ,,Hij deed het met de beste intenties en dacht: hoe meer sms’jes ik stuur, hoe beter voor Pia. Maar hij besefte niet dat elk sms’je hem twee euro kostte”, zegt zijn moeder Corinne, die zelf ook een sms heeft gestuurd. Corinne kreeg een waarschuwing dat de sms betalend was, maar haar zoon niet. Voor hem was het zoals een like op Facebook, zegt zijn moeder.



Haar tienerzoon kreeg naar eigen zeggen een bericht dat de sms gratis was. ,,Hij had niet door dat het ging om de bevestigings-sms die hem als antwoord gestuurd werd”, zucht Corinne. De jongen verzond in totaal 722 sms’jes.



Corinne doet haar verhaal om andere ouders te waarschuwen. ,,Ik wil graag mensen in nood helpen, maar wel binnen mijn financiële mogelijkheden. Enkel volwassenen zouden mogen sms’en, minderjarigen niet.”