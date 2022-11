Belgische vader doodt zijn dochtertjes van 5 en 8, kondigde zijn daad aan op Facebook

In het Belgische dorpje Waardamme, onder Brugge, heeft een vader woensdagavond zijn kindjes van 5 en 8 jaar om het leven gebracht. De man, Chris V., is opgepakt. Hij kondigde zijn daad aan op sociale media en betuigde via dezelfde weg zijn spijt.

Het familiedrama vond plaats op een boerderij in Waardamme en kwam rond 21.00 uur aan het licht. De vader is opgepakt in de buurt, na een korte zoekactie. Hij was even spoorloos en probeerde zich van het leven te beroven, maar slaagde daar niet in. De politie viel ook binnen bij staalbedrijf Sadef in Gits, waar de man werkte. Relationele problemen zouden aan de basis liggen van het drama.

Vader gearresteerd

De slachtoffertjes zijn twee meisjes, Ona en Maud. De moeder van de meisjes zou sinds enkele maanden gescheiden leven van de vader. De boerderij in de Sijslostraat was voornamelijk gespecialiseerd in aardappelen. Het echtpaar had in 2021 ook een gastenverblijf geopend voor 12 personen, met zes slaapkamers.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat in de vooravond in Oostkamp de levenloze lichamen werden aangetroffen van twee kinderen van 5 en 8 jaar. Het onderzoek loopt onder leiding van de onderzoeksrechter. In het belang van het onderzoek worden er verder geen mededelingen gedaan.

Quote We moeten hier als gemeen­schap samen door. Burgemeester Jan de Keyser

Geschokte reacties

De kinderen zaten op Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde, een plaatsje verderop. Daar is het nieuws hard binnengekomen. Alle leerlingen krijgen de nodige ondersteuning. In de eerste plaats van het zorgteam van de politie, maar er zal ook gewerkt worden aan een rouwhoekje om kinderen met vragen zo goed mogelijk te helpen. Slachtofferhulp is ook ingeschakeld om de klasgenootjes en de leerkrachten van de betreurde meisjes op te vangen.

Bij het bedrijf waar verdachte Chris V. werkte is het nieuws als een bom ingeslagen. ,,We kennen Chris hier als een keiharde werker. Overdag focuste hij zich op zijn landbouwbedrijf, waar hij onder andere maïs en aardappelen teelt. ’s Nachts werkte Chris hier bij ons als heftruckchauffeur.” Ze omschrijven de landbouwer als een doodbrave man, eerder introvert en zeker geen grote babbelaar.

Op het bedrijf zijn bij sommige van de 650 personeelsleden enkele puzzelstukjes in elkaar gevallen. ,,Dinsdag zei Chris ons langs zijn neus weg dat het zijn laatste dag was. Niemand stelde zich daar vragen bij. We dachten dat hij gewoon verlof had genomen, dat gebeurt hier wel vaker”, zegt een collega. ,,Maar nu lijkt het alsof Chris dinsdag al wist welke ravage hij zou aanrichten. Dat hij wist dat we hem hier op het werk nooit meer zouden terugzien.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Jan de Keyser reageert aangeslagen: ,,Over de feiten als dusdanig kan en mag ik niet communiceren maar ik kan alvast mededelen dat onze lokale gemeenschap zeer hard getroffen is. Het verlies van twee jonge kindjes, en dan nog op de wijze waarop, komt heel hard binnen. Deze nacht heb ik de moeder en familie gesproken en haar alvast veel sterkte en moed toegewenst in deze uitzonderlijk droevige omstandigheden.“

De directie en het personeel is flink van slag, aldus de burgemeester. ,,Maar ik zag ook hun motivatie om de kinderen goed te begeleiden in dit rouwproces. Ik wil het team van politie, brandweer en school danken voor hun inzet. Het was alvast één van m’n zwaarste nachten ooit. We moeten hier als gemeenschap samen door.”

