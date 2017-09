Belgische vermoordt zoon (10) met bijl in zijn slaap

Orkaan Irma raakt Florida Keys

18:26 Orkaan Irma raast af op Key West in de Amerikaanse staat Florida. Aan de kust is sprake van sterke wind en hevige regenval. Het American Hurricane Center in Miami deelde de orkaan vanochtend (Nederlandse tijd) in op kracht vier, de op één na hoogste categorie. Lees hier onze liveblog over orkaan Irma.