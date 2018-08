Belgische winnaar die 107 miljoen euro won met Euromillions heeft zich gemeld

Video Vechtpar­tij op Belgisch spoor, verdachte (35) opgepakt in toiletten

17:25 Op Facebook is een filmpje opgedoken van een flinke vechtpartij op het spoor bij het Belgische Aarschot. Een aankomende trein kon net op tijd gestopt worden. De aanleiding voor de ruzie zou racistisch van aard zijn. Een 35-jarige man uit Aarschot is opgepakt in de toiletten van het station.