Bella Ciao: Italië ‘viert’ een surrealistische bevrijdingsdag

Deze periode grossiert in iconische beelden. Na een eenzame paus op een verregend Sint-Pietersplein is het nu, op bevrijdingsdag, de beurt aan president Mattarella. Op een compleet verlaten Piazza Venezia legt hij in zijn eentje een krans bij het graf van de onbekende soldaat. Wie ooit in Rome is geweest, kent het enorme witte monument in het hart van de stad, niet ver van het Colosseum. De eindeloze marmeren trappen en het gigantische ruiterstandbeeld maken de toch al kleine gestalte van de president alleen maar nietiger.



Sinds 12 maart had Sergio Mattarella het Quirinaal, het presidentieel paleis, niet verlaten en nu doet hij zijn mondkapje alleen af op het moment dat hij aankomt bij het monument, maar heeft hij het alweer op voordat hij in de auto zit. Het is een surrealistisch beeld, de breekbare gestalte van de president met een compleet verlaten stad op de achtergrond.