'Beloofde giften voor herstel Notre-Dame vallen in praktijk tegen'

Cafébaas kijkt naar opsporings­be­richt en ziet vermiste man aan zijn bar Duveltje drinken

8:13 Kapper-cafébaas Luc De Smet van Den Barbier uit het Belgische Melle schrok zich gisteren een hoedje. Vanachter de toog van zijn zaak zag hij op tv een opsporingsbericht over een 73-jarige man uit Gent passeren. Wat blijkt: de man in kwestie genoot op dat moment van een goed glas bier in zijn zaak. ,,Het was een beetje zoals in een televisieserie. Nooit gedacht dat ik dat zou meemaken.”