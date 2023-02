Bemande ruimtevlucht van Musks bedrijf SpaceX twee minuten voor lancering afgeblazen

Ook CIA vreest dat China wapens wil leveren aan Rusland

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is er zeker van dat China overweegt om wapens aan Rusland te leveren. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen, heeft CIA-directeur Bill Burns gezegd in een interview met CBS News. Door die informatie bekend te maken wil de Amerikaanse regering de Chinese beslissing beïnvloeden. ,,Het zou een hele riskante en onverstandige gok zijn”, zei Burns over mogelijke Chinese wapenleveranties.