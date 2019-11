Bende ontmanteld die voor miljoenen aan archeologische schatten smokkelde

15-jarig meisje en vrachtwa­gen­chauf­feur omgekomen bij instorten hangbrug in zuiden Frankrijk

19:36 In het Zuid-Franse Mirepoix-sur-Tarn is een metalen hangbrug uit het midden van de jaren dertig ingestort en daarbij zijn een vrachtwagenchauffeur en een 15-jarig meisje dat bij haar moeder in de auto zat, om het leven gekomen. Haar moeder kon uit haar auto en het water worden gered door omstanders. Zij is zwaar gewond geraakt. Het levenloze lichaam van de chauffeur bleek beklemd te zitten in de vrachtautocabine in de rivier.