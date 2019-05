Bende schiet elf mensen dood in café Brazilië

Dode en tientallen bij ongeval met Flixbus in Duitsland

3:07 Bij een ongeval met een Flixbus zijn zondag in de buurt van Leipzig, in het oosten van Duitsland, een dode en meer dan 60 gewonden gevallen. Zeven mensen zouden er ernstig aan toe zijn, meldt de politie. Het ongeluk deed zich in de vooravond voor op de A9. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.