Bendeleider die 37 jaar kreeg voor reeks onthoofdingen overlijdt in cel aan corona

Een beruchte bendeleider is in Mexico’s zwaarst bewaakte gevangenis, Puente Grande, overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De 45-jarige Moisés Escamilla May zat een gevangenisstraf van 37 jaar uit voor georganiseerde misdaad, waaronder voor betrokkenheid bij een reeks onthoofdingen op het Mexicaanse schiereiland Yucatán.

De 45-jarige Escamilla, in criminele kringen bekend als Fat May, was de leider van een bende binnen het gevreesde criminele kartel Los Zetas. Hij smokkelde op grote schaal drugs vanuit Midden-Amerika via zeeroutes naar de populaire Mexicaanse badplaats Cancún, waar hij lang gold als de belangrijkste leverancier van cocaïne. Hij gaf ook leiding aan een netwerk van informanten en werkte samen met corrupte agenten van de lokale politie.

Sekshandel en afpersing

Toen hij in 2008 samen met acht bendeleden werd gearresteerd, werd zijn groep beschouwd als de sterkste criminele organisatie in de regio van Cancún. Behalve drugshandel bestonden de criminele activiteiten uit ontvoering, afpersing, sekshandel en wapenhandel. De Mexicaanse autoriteiten beschouwden Escamilla daarom als een levensgevaarlijke gevangene en hielden hem daarom vast in de maximaal beveiligde gevangenis Puente Grande in de staat Jalisco.

Afgelopen woensdag kreeg Escamilla, die verder geen onderliggende gezondheidsproblemen had, ineens ademhalingsproblemen. Uit onderzoek bleek dat hij in de federale gevangenis corona had opgelopen. Hij stierf twee dagen later aan de gevolgen van het virus, maar de autoriteiten maakten zijn dood pas op zondag bekend.

Situatie in gevangenissen

De Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over de situatie in gevangenissen in Latijns-Amerika. Veel gevangenissen zouden ‘overvol zijn’ en daardoor een broeinest van het coronavirus kunnen worden. Volgens het VN is het voor gevangenen vaak onmogelijk om sociaal afstand te nemen. In de gevangenissen in Venezuela, Peru en Colombia braken dodelijke rellen uit nadat gevangenen bezwaar hadden gemaakt om hen beter tegen het virus te beschermen, weet BBC.

Alleen al in de gevangenis van Puente Grande zijn er 74 gevallen van coronavirus gemeld, volgens Mexicaanse media. De Mexicaanse regering staat om deze en andere redenen zwaar onder druk. In het land zijn nu ruim een maand lockdownmaatregelen van kracht om het virus te bestrijden. De quarantaine werd volgens critici veel te laat ingesteld. President Andrés Manuel López Obrador riep in maart mensen nog op naar buiten te gaan en de horeca te bezoeken.

Doden in Mexico

Het Mexicaanse gezondheidsministerie meldde afgelopen vrijdag 1906 nieuwe bevestigde besmettingsgevallen van het coronavirus. In totaal zijn ruim 31.000 infecties bekend. Het dodental als gevolg van het virus steeg met 199 nieuwe sterfgevallen tot 3160. De overheid heeft eerder gezegd dat de daadwerkelijke cijfers waarschijnlijk hoger liggen.