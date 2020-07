Beproeving voor Texas, naast opleving coronavirus is nu tropische storm Hanna aan land

De tropische storm Hanna is zaterdag met windsnelheden van 145 kilometer per uur het zuiden van de Amerikaanse staat Texas binnengetrokken. De orkaan ging aan land bij Corpus Christi, de grootste stad in de kuststreek. De autoriteiten staan in de staat voor een uitdaging, de storm komt op het moment dat het coronavirus hard om zich heen slaat.

Meteorologen waarschuwden de bevolking in het gebied eerder voor windsnelheden van 130 kilometer per uur en hevige regenval. Plaatselijk zou er 450 millimeter kunnen vallen. De kans op overstromingen is groot. Bijna 45.000 mensen in het zuiden van Texas zaten gisteravond zonder stroom.

De autoriteiten in Corpus Christi hebben openbare gelegenheden zoals bibliotheken en musea gesloten en de inwoners aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen. Burgemeester Joe McComb drukte volgens de krant Texas Tribune de bewoners van de delen van de stad die dreigen onder te lopen op het hart bij evacuatie de coronamaatregelen niet uit het oog te verliezen. ,,Neem genoeg mondkapjes mee, want jullie zijn misschien wel enkele dagen weg. Maar ook thuis raad ik aan ze te dragen als daar veel personen verblijven.”

Opleving coronavirus

Grote delen van Texas, waaronder het gebied waar Hanna gister aan land kwam, hebben te maken met een opleving van het coronavirus. Al dagenlang stijgt het aantal besmettingen. Gister kwamen er ruim achtduizend nieuwe besmettingen bij in de Amerikaanse staat.

Hulp door de autoriteiten in Texas wordt lastiger door het coronavirus. Verschillende regio's hebben opvanglocaties in gereedheid gebracht. Bij veel van die opvanglocaties is het verplicht een mondmasker te dragen. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft zaterdag gezegd dat mensen ook opgevangen kunnen worden in hotels. Dit met het oog op het virus, zodat mensen gescheiden van elkaar zijn. De gouverneur zei te willen voorkomen dat de storm zorgt voor meer verspreiding van het coronavirus en voor meer dodelijke slachtoffers.

Overstromingen

Een meteoroloog van de National Weather Service zegt dat inwoners van Brownsville, zo'n 250 kilometer ten zuiden van Corpus Christi, tegen de grens met Mexico, alert moeten blijven. Momenteel zou de windsterkte moeten afnemen, maar het echt gevaar van de storm is volgens de meteoroloog de aanhoudende regen. ,,We zijn er nog niet. We verwachten nog steeds catastrofale overstromingen.’’

Door de tropische storm Hanna wordt zaterdagnacht 15 tot 30 centimeter aan regenval verwacht. In sommige gebieden zelfs tot 46 centimeter. In sommige gebieden in Texas is al meer dan twintig centimeter regen gevallen. Er wordt vandaag nog meer regen verwacht

President Donald Trump zegt dat de overheid de situatie goed in de gaten blijft houden. Het gebied waar de tropische storm Hanna nu huishoudt wordt vaker getroffen door extreem weer. Orkaan Harvey zorgde drie jaar geleden in het gebied voor bijna zeventig doden en een astronomisch schadebedrag.

